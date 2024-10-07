Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah onları huzurunda topladığı gün, onlar sanki dünyada gündüz vakti bir an kalmış gibidirler... Yûnus Suresi: 45 HADİS: Hakkın kökü Cennette, bâtılın kökü ise Cehennemdedir. Camiü’s-Sağir, No: 2011

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