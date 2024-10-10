Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Allah dilemedikçe ben ne kendimi bir zarardan kurtarabilirim, ne de kendime bir faydam dokunur. Yûnus Suresi: 49 HADİS: Fâtiha Suresi, Kur’ân’ın anası, Kitabın kaynağı, tekrar edilen yedi ayettir. Camiü’s-Sağir, No: 2017

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