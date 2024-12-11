Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Başına gelen bir musibetten sonra bir nimetimizi insana tattıracak olsak, “Benden bütün kötülükler gitti” der, şımarıp gururlanır. Hûd Suresi: 10 HADİS: Yeryüzündeki suların en hayırlısı zemzem suyudur. Onda doyurucu bir gıda ve hastalıklara karşı şifa vardır. Camiü’s-Sağir, No: 2122

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