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11 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

11 Aralık 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Başına gelen bir musibetten sonra bir nimetimizi insana tattıracak olsak, “Benden bütün kötülükler gitti” der, şımarıp gururlanır.

Hûd Suresi: 10

HADİS:

Yeryüzündeki suların en hayırlısı zemzem suyudur. Onda doyurucu bir gıda ve hastalıklara karşı şifa vardır.

Camiü’s-Sağir, No: 2122

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