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13 ARALIK 2024 CUMA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

13 Aralık 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sen ancak bir sakındırıcısın. Her şeyi gözetip idare eden ise Allah’tır.

Hûd Suresi: 12

HADİS:

Uğrunda yolculuğa çıkılan yerlerin en hayırlısı, benim şu mescidim (Mescid-i Nebevî) ve Mescid-i Haramdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2124

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