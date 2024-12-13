Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sen ancak bir sakındırıcısın. Her şeyi gözetip idare eden ise Allah’tır.

Hûd Suresi: 12

HADİS:

Uğrunda yolculuğa çıkılan yerlerin en hayırlısı, benim şu mescidim (Mescid-i Nebevî) ve Mescid-i Haramdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2124