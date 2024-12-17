Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah adına yalan uydurandan daha zâlim kim vardır? Hûd Suresi: 18 HADİS: İnsanların en hayırlısı benim içerisinde bulunduğum nesildir. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir... Camiü’s-Sağir, No: 2131

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