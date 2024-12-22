Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edip güzel işler yapan ve Rablerine ihlâsla itaat edenlere gelince, işte onlar Cennet ehlidirler, orada dâimî olarak kalacaklardır.

Hûd Suresi: 23 HADİS: Dini bilmek şartıyla İslâmî bakımdan en hayırlınız, ahlâkı en güzel olanlardır. Camiü’s-Sağir, No: 2138

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