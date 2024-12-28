Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar: “...Haydi, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir!” Nuh dedi ki: “Onu ancak Allah dilerse getirir; siz de Onu âciz bırakamazsınız.” Hûd Suresi: 32-33 HADİS: İçki, bütün kötülüklerin anasıdır ve günahların en büyüğüdür. Camiü’s-Sağir, No: 2149

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