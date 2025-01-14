Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: "Şüphesiz ki benim Rabbim hak ve adalet üzeredir." Hûd Suresi: 56 HADİS: Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 2169

Okunma Sayısı: 228

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.