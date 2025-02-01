Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: "Ben ancak gücümün yettiği kadarıyla sizi ıslah etmek istiyorum. Muvaffak olmam ise ancak Allah’ın yardımıyladır." Hûd Suresi: 88 HADİS: Şüphesiz dua, başa gelmiş ve gelecek olan şeylere faydalıdır. Onun için ey Allah'ın kulları, duaya sımsıkı sarılın. Camiü’s-Sağir, No: 2194

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