Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Zulmedenleri ise korkunç bir ses yakalayıverdi de oldukları yerde yüz üstü kaldılar. Hûd Suresi: 94 HADİS: Din samimiyettir, içtenliktir. Camiü’s-Sağir, No: 2205

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