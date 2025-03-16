Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yûsuf: “Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yâkub’un dinine uydum. Bizim hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmamız mümkün değildir..." Yûsuf Suresi: 38 HADİS: Kim iman ederek ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan ayında oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. Camiü’s-Sağir, No: 3667

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