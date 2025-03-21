Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yusuf: “Ben nefsimi temize çıkarmam; çünkü nefis dâimâ kötülüğe sevk eder–ancak Rabbim rahmet ederse o başka.” Yûsuf Suresi: 53 HADİS: Şüphesiz Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar Kıyamet Günü o kapıdan Cennete girecektir. Oradan onların dışında kimse giremez. Camiü’s-Sağir, No: 1302

Okunma Sayısı: 174

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.