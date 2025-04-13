Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki onların kıssalarında akıl sahipleri için birer ibret vardır. Bu Kur’ân, uydurulabilecek bir söz değildir... Yûsuf Suresi: 111 HADİS: Kim Allah yolunda düşmana karşı dururken ölürse, Allah onu kabir azabından korur. Dünya durdukça nöbette imiş gibi kendisine sevap yazılmaya devam edilir. Camiü’s-Sağir, No: 2246

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