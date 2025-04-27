Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bir topluluk kendisine verilen kabiliyet ve nimetlerin yönünü değiştirip inkâr ve isyana sapmadıkça, Allah da onlara verdiği nimeti değiştirip azâba çevirmez. Ra’d Suresi: 11 HADİS: Allah, bizden bir söz işitip iyice kavrayan, sonra da onu kendisinden daha kavrayışlı birisine ulaştıran kimseye merhamet etsin. Camiü’s-Sağir, No: 2266

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