Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
بشريتى دهشتلى صدمهلره اوغراتان، تهديد ايدن آنارشيلگڭ، إفساد و تخريبڭ يگانه چارهسى آنجق و آنجق إلٰهى، سماوى بر دينڭ أزلى و أبدى حقيقتلريدر، حقيقتِ إسلاميتدر.
Nurdan Katreler
Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdit eden anarşiliğin, ifsat ve tahribin yegâne çaresi ancak ve ancak İlâhî, semavî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir, hakikat-i İslâmiyet’tir.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 36