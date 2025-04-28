Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بشريتى دهشتلى صدمه‌لره اوغراتان، تهديد ايدن آنارشيلگڭ، إفساد و تخريبڭ يگانه چاره‌سى آنجق و آنجق إلٰهى، سماوى بر دينڭ أزلى و أبدى حقيقتلريدر، حقيقتِ إسلاميتدر. Nurdan Katreler Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdit eden anarşiliğin, ifsat ve tahribin yegâne çaresi ancak ve ancak İlâhî, semavî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir, hakikat-i İslâmiyet’tir. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 36

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