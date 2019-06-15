Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خسته‌لقلرڭ بر قسمى وار كه أگر ئولومله نتيجه‌لنسه، معنوى شهيد حكمنده، شهادت گبى بر ولايت درجه‌سنه سببيت ويرر. Nurdan Katreler Hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense, manevî şehid hükmünde, şehadet gibi bir velâyet derecesine sebebiyet verir. Lem'alar, s. 336

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