Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ناصلكه صفتِ كلامڭ كلمه‌لرى وار. اويله ده، قدرتڭ ده مجسّم كلمه‌لرى وار؛ علمڭ ده حكمتلى قدرى كلمه‌لرى وار كه بتون موجوداتدر. Nurdan Katreler Nasıl ki sıfat-ı Kelâm’ın kelimeleri var. Öyle de, Kudret’in de mücessem kelimeleri var; İlmin de hikmetli kaderî kelimeleri var ki bütün mevcudattır. Lem'alar, s.429

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