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15 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Nurdan Katreler

15 Ağustos 2019, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

حيات، ذاتِ حىّ قيّومه باقدقجه و ايمان دخى حياته حيات و روح اولدقجه بقا بولور، هم باقى ميوه‌لر ويرر.

Nurdan Katreler

Hayat, Zat-ı Hayy-ı Kayyum’a baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça beka bulur, hem bâkî meyveler verir.

Lem'alar, s.388

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