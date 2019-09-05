Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائنات سراينى ترتميز طوتان بو علوى، عمومى تنظيف؛ ألبته إسمِ قدّوسڭ جلوه‌سى و مقتضاسيدر Nurdan Katreler Kâinat sarayını tertemiz tutan bu ulvî, umumî tanzif; elbette ism-i Kuddüs’ün cilvesi ve muktezasıdır. Lem’alar, s. 600

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