Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إسمِ حكيمڭ جلوۀِ أعظمندن اولان حكمتِ عامّۀِ كائنات، إقتصاد و إسرافسزلق اوزرنده حركت ايدييور، إقتصادى أمر ايدييور. Nurdan Katreler İsm-i Hakîm’in cilve-i a’zamından olan hikmet-i amme-i kâinat, iktisad ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor, iktisadı emrediyor. Lem'alar, s.603

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