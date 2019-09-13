13 Eylül 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
بشرڭ بولاشيق ألى قاريشمهمق شرطيله، هيچ بر شيده حقيقى نظافتسزلك و چركينلك گورونمييور
Nurdan Katreler
Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakikî nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor.
Lem’alar, s. 603
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