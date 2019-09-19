Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيده نهايت درجه‌ده إنتظام بولونديغندن، شركى قبول ايده‌مز. چونكه متعدّد أللر بر ايشه قاريشيرسه، او ايش قاريشير Nurdan Katreler Her şeyde nihayet derecede intizam bulunduğundan, şirki kabul edemez. Çünkü müteaddit eller bir işe karışırsa, o iş karışır. Lem’alar, s. 607

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