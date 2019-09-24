Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر طب فنّندن سؤال اولسه: “بو كائنات نه‌در؟” ألبته دييه‌جك كه: “غايت منتظم و مكمّل بر أجزاخانۀِ كبرادر.” Nurdan Katreler Tıp fenninden sual olsa, “Bu kâinat nedir?” Elbette diyecek ki: “Gayet muntazam ve mükemmel bir eczahane-i kübradır.” Lem'alar, s.608

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