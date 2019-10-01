Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صانعِ ذو الجلال، إسمِ حكيمڭ مقتضاسيله، هر شيده أڭ خفيف صورتى، أڭ قيصه يولى، أڭ قولاى طرزى، أڭ فائده‌لى شكلى أهمّيتله تعقيب ايدييور. Nurdan Katreler Sâni-i Zülcelâl, ism-i Hakîm’in muktezasıyla, her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip ediyor. Lem'alar, s.608

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.