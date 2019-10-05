Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذاتِ فرد و احدڭ قدرتنه نسبةً أڭ بيوك شيئڭ ايجادى، أڭ كوچك بر شى گبى قولايدر. بر بهارى، بر چيچك گبى سهولتله خلق ايدر. Nurdan Katreler Zat-ı Ferd ve Ehad’in kudretine nisbeten en büyük şeyin icadı, en küçük bir şey gibi kolaydır. Bir baharı, bir çiçek gibi sühuletle halk eder. Lem'alar, s.617

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