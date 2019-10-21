Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شخصيتِ معنويۀِ محمّديه (ع‌ص‌م)، كائناتڭ معنوى بر گونشى اولديغى گبى؛ بو كائنات ينيلن قرآنِ كبيرڭ آيتِ كبراسىيدر. Nurdan Katreler Şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye (asm), kâinatın manevî bir güneşi olduğu gibi; bu kâinat denilen Kur’ân-ı kebîrin ayet-i kübrasıdır.

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