Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات؛ شو كائناتڭ رابطۀِ إتّحادى، هم كمالاتنڭ منشئى، هم صنعت و ماهيتجه أڭ خارقه بر ذى‌روحيدر. Nurdan Katreler Hayat; şu kâinatın rabıta-i ittihadı, hem kemalâtının menşei, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir zîruhudur. Lem'alar, s.628

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