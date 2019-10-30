Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذاتِ حىّ و محيى، بو ماكينۀِ حيات واسطه‌سيله، بو قراڭلقلى و فانى و سفلى اولان عالمِ دنيايى لطيفلشديرييور، ايشيقلانديرييور. Nurdan Katreler Zat-ı Hayy ve Muhyî, bu makine-i hayat vasıtasıyla, bu karanlıklı ve fânî ve süflî olan âlem-i dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor. Lem’alar, s. 628-629

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