Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتده هر شيده بر گوزللك و اييلك و خير واردر. و شرّ و چركينلك غايت جزئيدر و واحدِ قياسيدر. Nurdan Katreler Kâinatta her şeyde bir güzellik ve iyilik ve hayır vardır. Ve şer ve çirkinlik gayet cüz’îdir ve vahid-i kıyasîdir. Lem'alar, s.630

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