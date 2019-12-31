Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتڭ أكثر حكمتلرى، مصلحتلرى، غايه‌لرى إنسانه باقديغى ايچون گويا إنسانده‌كى جلوهِٔ قيّوميت، كائناته بر ديركدر. Nurdan Katreler Kâinatın ekser hikmetleri, maslahatları, gayeleri insana baktığı için güya insandaki cilve-i kayyumiyet, kâinata bir direktir. Lem’alar, s. 656

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