Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گيجه ظلمتي ألكتريق لامبالرينى گوسترمگه مكمّل بر آيينه اولديغى گبى، إنسان دخى ناقص صفتلريله كمالاتِ إلٰهيه‌يه آيينه‌دارلق ايدر. Nurdan Katreler Gece zulmeti elektrik lâmbalarını göstermeye mükemmel bir âyine olduğu gibi, insan dahi nâkıs sıfatlarıyla kemalât-ı İlâhiyeye âyinedarlık eder. Lem’alar, s. 658

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