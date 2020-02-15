Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سرِّ وحدتله كائناتڭ كمالاتى تحقّق ايدر و موجوداتڭ علوى وظيفه‌لرى آڭلاشيلير و مخلوقاتڭ نتيجهِٔ خلقتلرى تقرّر ايدر. Nurdan Katreler Sırr-ı vahdetle kâinatın kemâlâtı tahakkuk eder ve mevcudatın ulvî vazifeleri anlaşılır ve mahlûkatın netice-i hilkatleri takarrur eder. Şuâlar, s. 23

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