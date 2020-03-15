Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عجزدن منزّه و قيددن مبرّا بر قدرتِ مطلقه‌ده‌كى كمال،ألبته وحدتى إستلزام ايدر. Nurdan Katreler Aczden münezzeh ve kayıttan müberra bir kudret-i mutlakadaki kemal, elbette vahdeti istilzam eder. Şuâlar, s. 32

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