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15 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Nurdan Katreler

15 Mart 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

عجزدن منزّه و قيددن مبرّا بر قدرتِ مطلقه‌ده‌كى كمال،ألبته وحدتى إستلزام ايدر.

Nurdan Katreler

Aczden münezzeh ve kayıttan müberra bir kudret-i mutlakadaki kemal, elbette vahdeti istilzam eder.

Şuâlar, s. 32

 

 

 

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