Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر ذيحيات، برر سكّهِٔ توحيد، برر خاتمِ وحدت، برر مُهرِ أحديت، برر طرّهِٔ صمديتدر. Nurdan Katreler Her bir zîhayat, birer sikke-i tevhid, birer hâtem-i vahdet, birer mühr-ü ehadiyet, birer turra-i samediyettir. Şuâlar, s. 45

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