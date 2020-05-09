Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتمڭ بڭا باقماسى بر ايسه، ذاتِ حىّ و محيى‌يه باقماسى يوزدر، بڭا عائد نتيجه‌سى بر ايسه، خالقمه عائد بيڭدر. Nurdan Katreler Hayatımın bana bakması bir ise Zat-ı Hayy ve Muhyî’ye bakması yüzdür, bana ait neticesi bir ise Hâlık’ıma ait bindir. Şuâlar, s. 87

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