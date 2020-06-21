Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أنانيتڭ وجودى، حقسز تملّك و آيينه‌دارلغنى بيلمه‌مك و موهومى محقّق بيلمكدن ايلرى گلديگندن، وجود رنگنى و صورتنى آلمش بر عدمدر. Nurdan Katreler Enaniyetin vücudu, haksız temellük ve ayinedarlığını bilmemek ve mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden, vücud rengini ve suretini almış bir ademdir. Şuâlar, s. 97

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