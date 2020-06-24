Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر يكنسق إستراحت، سكوت، سكونت، توقّف گبى حالتلر عدمه، هيچلگه ياقينلغى ايچوندر كه، عدمده‌كى قراڭلغى إحساس ايدوب صيقنتى ويرييور. Nurdan Katreler Yeknesak istirahat, sükût, sükûnet, tevakkuf gibi hâletler ademe, hiçliğe yakınlığı içindir ki, ademdeki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Lem'alar, s. 340

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