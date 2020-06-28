Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تشهّدده ﴿اَلتَّحِيَّاتُ﴾ ديديگم زمان، بردن كائنات انلاندى، حياتدار، نورانى بر شكل آلدى، ديريلدى؛ حىّ قيّومڭ پارلاق بر آيينه‌سى اولدى. Nurdan Katreler Teşehhüdde اَلتَّحِيَّاتُ dediğim zaman, birden kâinat canlandı, hayattar, nuranî bir şekil aldı, dirildi; Hayy-ı Kayyum’un parlak bir âyinesi oldu. Şuâlar, s. 116

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