Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گويا زمين بيوك بر إنسان گبى، بيوكلگى نسبتنده ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ دييه‌رك سماوات أهلنه ايشيتديرييور. Nurdan Katreler Güya zemin, büyük bir insan gibi, büyüklüğü nisbetinde "Lâ ilâhe illâ Hû" diyerek semâvât ehline işittiriyor. Şuâlar, s. 141

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