Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن إنسانلرڭ هم نفسلرنده، هم قلبلرنده، هم روحلرنده، هم عقللرنده، هم حياتِ شخصيه‌لرنده، هم حياتِ إجتماعيه‌لرنده، هم حياتِ سياسيه‌لرنده بر إنقلاب ياپمشدر. Nurdan Katreler Kur’ân, insanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsiyelerinde hem hayat-ı içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde bir inkılâb yapmıştır. Şuâlar, s. 158

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