Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو كائنات، او قدر معنيدار و منتظمدر كه، مجسّم بر كتابِ سبحانى و جسمانى بر قرآنِ ربّانى و مزيَّن بر سراىِ صمدانى و منتظم بر شهرِ رحمانى صورتنده گورونويور. Nurdan Katreler Bu kâinat o kadar manidar ve muntazamdır ki mücessem bir kitab-ı Sübhanî ve cismanî bir Kur’ân-ı Rabbanî ve müzeyyen bir saray-ı Samedânî ve muntazam bir şehr-i Rahmanî suretinde görünüyor. Şuâlar, s. 164

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