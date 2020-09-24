Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حقّ صنعتجه چوق قيمتدار شيلرى، بزه چوق اوجوز ويرر، إحسان ايدر. ايستديگى فيآت ايسه، بر "بسم اللّٰه" و بر "الحمد للّٰه"در. Nurdan Katreler Cenâb-ı Hak sanatça çok kıymettar şeyleri, bize çok ucuz verir, ihsan eder. İstediği fiyat ise, bir Bismillâh ve bir Elhamdülillâh’tır. Şuâlar, s. 186

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