Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ئولوم ئولديرلمييور و قبر قپوسى قپانمييور. Nurdan Katreler Ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Şuâlar, s. 218

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