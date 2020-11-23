Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقيقى و ألمسز لذّت، يالڭز ايمانده و ايمان ايله اولابيلير. Nurdan Katreler Hakikî ve elemsiz lezzet, yalnız imanda ve iman ile olabilir. Şuâlar, s. 222

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