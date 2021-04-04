Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نورڭ حقيقى شاكردلرى، بوز پارچه‌سى اولان أنانيتلرينى شخصِ معنويده و حوضِ مشتركده أريتدكلرندن، إن شاء اللّٰه بو فورطنه‌ده صارصيلميه‌جقلر. Nurdan Katreler Risale-i Nur’un hakikî şakirdleri, buz parçası olan enaniyetlerini şahs-ı manevîde ve havz-ı müşterekte erittiklerinden, inşaallah bu fırtınada sarsılmayacaklar. Şualar, s. 283

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