Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نور ايله قرائةً و كتابَةً إشتغال، صيقنتىيى چوق خفيفلشديرر، فرح ويرر. Nurdan Katreler Risale-i Nur ile kıraaten ve kitabeten iştigal, sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Şuâlar, s. 283

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