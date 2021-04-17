Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تحصيلِ علوم آننده وفات ايدن بعض مشتاق و جدّى بر طلبهِٔ علوم، شهيدلر گبى كندينى حياتده و كندى درسيله مشغول گورويور. Nurdan Katreler Tahsil-i ulûm anında vefat eden bazı müştak ve ciddî bir talebe-i ulûm, şehidler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Şuâlar, s. 293

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