Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حشرده عدالتِ إلٰهيه، حسنه‌لرڭ سيّئه‌لره راجح گلمه‌سيله عفو ايتديگنه بناءً، سز ده حسنه‌لرڭ رجحاننه گوره محبّت و عفو معامله‌سنى ياپمق لازمدر. Nurdan Katreler Haşirde adalet-i İlâhiye, hasenelerin seyyielere râcih gelmesiyle affettiğine binaen, siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lâzımdır. Şualar, s. 294

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