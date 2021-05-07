Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر آسايشه و إداره‌يه ايلشمه‌يه‌نڭ حرّيتِ شخصيه‌سى هر حكومتده واردر و ايليشيلمز و حكومت أله باقار، قلبه باقماز. Nurdan Katreler Asayişe ve idareye ilişmeyenin hürriyet-i şahsiyesi her hükûmette vardır ve ilişilmez ve hükûmet ele bakar, kalbe bakmaz. Şuâlar, s. 317

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