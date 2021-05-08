Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اييلكلر و حسنه‌لر، أكثريتله مثبت و وجوديدر؛ باشلر صاحب چيقامازلر. فنالقلر و قصورلر، عدميدر و تخريبيدر؛ رئيسلر مسئول اولورلر. Nurdan Katreler İyilikler ve haseneler, ekseriyetle müsbet ve vücudîdir; başlar sahip çıkamazlar. Fenalıklar ve kusurlar, ademîdir ve tahribîdir; reisler mes’ul olurlar. Şuâlar, s. 319

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